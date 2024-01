Ibovespa cai no primeiro pregão de 2024; dólar fecha em alta, a R$ 4,91

Índice de ações da Bolsa de Valores do Brasil teve queda de 1,11% frente ao aumento do dólar de 1,28%

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sede da B3, a Bolsa de Valores do Brasil



O principal índice de ações da B3, a bolsa de valores do Brasil, fechou em queda nesta terça-feira, 2, no primeiro pregão de 2024. Já o dólar fechou em alta de 1,28%, mesmo em um dia negativo para o mercado exterior, e chegou aos R$ 4,91. O Ibovespa teve queda de 1,11% aos 132.697 pontos. No último pregão de 2023, o índice da B3 também fechou em queda de 0,01% aos 134.185 pontos. Contudo, o Ibovespa fechou o ano com ganho de mais de 22,28%.

No último pregão de 2023, a moeda americana havia fechado em alta novamente de 0,41%, cotado a R$ 4,85. No ano, entretanto, o dólar recuou 8,06%. Há altas expectativas para a próxima ata da reunião do Fed, banco central dos EUA, que deve ser divulgada nesta semana e servirá como guia sobre os próximos passos dos dirigentes da política monetária americana.