Ibovespa despenca, e dólar sobe após fala de Lula sobre meta fiscal

Presidente afirmou que dificilmente governo conseguirá cumprir objetivo de zerar o déficit fiscal em 2024; bolsa brasileira chegou a cair 1% enquanto moeda norte-americana foi para R$ 5

REUTERS/Amanda Perobelli A execução do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 se apresenta como um dos grandes desafios para o governo de Lula



O Ibovespa entrou em trajetória de queda na tarde desta quinta-feira, 27, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que dificilmente sua gestão vai conseguir garantir que as contas públicas terminem 2024 com déficit zero, meta prevista no Projeto de Lei Orçamentária Anual. Por volta das 15h, a B3 registrava queda de 1,05% aos 113.575,80 pontos. Já o dólar entrou em trajetória de alta após as declarações, subindo 0,36% e sendo cotado a R$ 5,0050. Anteriormente, a moeda norte-americana operava em baixa e chegou a ser negociada a R$ 4,93 na cotação mínima do dia. Em conversa com jornalistas, Lula afirmou que não quer seguir um objetivo que o obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões em obras consideradas prioritárias pelo governo.

“O que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este país. Eu acho que, muitas vezes, o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Eu sei da disposição do [Fernando] Haddad, sei da vontade do Haddad. Sei da minha disposição, mas quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimento de obras”, declarou.