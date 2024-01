Ibovespa sobe 0,61% nesta sexta-feira, mas recua 1,61% na primeira semana do ano

Avanço do principal índice da bolsa de valores brasileira foi impulsionado pelos dados do mercado de trabalho americano

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A bolsa iniciou o dia em queda, mas reverteu a tendência após a divulgação do relatório do mercado de trabalho americano referente ao mês de dezembro



O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Ibovespa, fechou em alta de 0,61% nesta sexta-feira, 5, aos 132.023 pontos. Apesar do avanço, o índice registrou queda de 1,61% ao longo da semana. A volatilidade nos negócios foi influenciada pelos novos dados divulgados sobre o mercado de trabalho americano, que superaram as expectativas do consenso do mercado. Durante o pregão, o Ibovespa chegou a atingir a mínima de 130.579 pontos e a máxima de 132.635 pontos. O volume financeiro negociado na sessão foi de R$ 14,98 bilhões no Ibovespa e R$ 19,48 bilhões na B3.

Em Nova York, os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq também apresentaram variações positivas. O S&P 500 registrou um aumento de 0,18%, alcançando 4.697 pontos, enquanto o Dow Jones fechou com uma leve alta de 0,07%, atingindo 37.466 pontos. Já o Nasdaq teve um avanço de 0,09%, chegando a 14.524 pontos. No mercado brasileiro, a bolsa iniciou o dia em queda, mas reverteu a tendência após a divulgação do relatório do mercado de trabalho americano referente ao mês de dezembro. Mesmo com dados acima do esperado, como a criação de 216 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos, o mercado reagiu positivamente.