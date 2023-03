Ibovespa sobe e dólar desacelera após apresentação do novo arcabouço fiscal

Bolsa de valores brasileira registrou alta de 1,89%, enquanto moeda norte-americana desvalorizou 0,72%, sendo cotada a R$ 5,0972

REUTERS/Amanda Perobelli Governo federal se ancora no substituto do teto de gastos para conseguir baixar os juros e favorecer ambiente de negócios no país



Após o governo anunciar o novo arcabouço fiscal, o Ibovespa fechou em alta, subindo 1,89% aos 103.713,45 pontos. Enquanto isso, o dólar comercial teve queda pela quinta sessão seguida, caindo 0,72%. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,0972. O anúncio da regra fiscal era muito aguardado pelo mercado financeiro, que reagiu de forma positiva à direção dada à condução das finanças públicas. A definição do modelo atenua incertezas para o setor econômico. Os principais pontos do novo conjunto de regras fiscais, que substituirá o teto de gastos, são: metas para as contas públicas, com expectativa de zerar o déficit público no próximo ano, superávit de 1% do PIB em 2026 e estabilizar a dívida pública da União até o último ano do mandato de Lula; piso de R$ 75 bilhões em investimentos; e, se resultado acima do esperado nas contas públicas, o governo permitirá maior investimento, porém, se as metas não forem atingidas, o governo terá de reduzir as despesas.