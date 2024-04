Ibovespa tem terceira queda consecutiva e fecha no menor nível desde dezembro

Cenário externo foi influenciado pelo aumento das tensões entre Israel e Irã, o que impactou o humor dos investidores; dólar fechou em alta, atingindo R$ 5,1212

O Ibovespa, principal indicador de desempenhos da B3, registrou nesta sexta-feira (12) sua terceira queda consecutiva, com uma baixa de 1,14%, fechando aos 125.946,09 pontos. Esse é o menor nível desde dezembro do ano passado. Ao longo da semana, o índice acumulou uma perda de 0,67%. O cenário externo foi influenciado pelo aumento das tensões entre Israel e Irã, o que impactou o humor dos investidores. Durante a sessão, o Ibovespa oscilou entre 125.635,13 e 127.639,90 pontos, com um volume financeiro de R$ 23,3 bilhões. No mês, o índice apresenta uma queda de 1,69%. No ano, a retração é de 6,14%. Em Nova York, os principais índices também fecharam em queda, com destaque para o Dow Jones e o Nasdaq, que registraram perdas entre 1,24% e 1,62%, respectivamente.

As ações na B3 refletiram o clima de correção, com poucos papéis escapando das baixas. Empresas como Vale e Petrobras também foram impactadas, mesmo com o avanço nos preços do minério e do petróleo. Na China, o minério subiu pelo quinto dia consecutivo, atingindo US$ 116,55 por tonelada. Já o petróleo foi afetado pela possibilidade de um ataque iminente a Israel, por parte do Irã ou de seus aliados. A tensão geopolítica no Oriente Médio contribuiu para a cautela dos investidores, que também estão preocupados com os juros nos Estados Unidos e a inflação global. O dólar fechou em alta, atingindo R$ 5,1212.

