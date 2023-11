Ibovespa ultrapassa 123 mil pontos e atinge maior patamar em mais de dois anos; dólar cai a R$ 4,86

Desempenho da bolsa de valores brasileira foi puxado por dados positivos do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos; moeda norte-americana teve retração de 0,92%

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsa de valores brasileira subiu cerca 10 mil pontos em onze pregões, chegando ao mesmo patamar que estava em agosto de 2021



A bolsa de valores brasileira entrou em trajetória de alta na tarde desta terça-feira, 14, avançando 2,34% e chegando a 123.231 pontos. Este é o maior patamar alcançado pelo Ibovespa desde agosto de 2021. Em onze pregões, a B3 subiu cerca 10 mil pontos. O resultado desta sessão foi influenciado pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. A inflação norte-americana avançou 0,02%, contrariando a previsão do mercado de 0,03%. Com o resultado, o índice teve sua menor taxa desde setembro de 2021. O desempenho aumentou o otimismo do mercado em relação ao fim do ciclo de aperto monetário dos Estados Unidos. A perspectiva fez com que as bolsas norte-americanas crescessem entre 1,31% e 2%. Além disso, a cotação do dólar registrou queda de 0,92%, ficando a R$ 4,86.