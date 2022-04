iFood reajusta recebimentos para entregadores neste sábado

Empresa pagará 50% a mais para ganhos por quilômetro; taxa mínima por rota percorrida passou de R$ 5,31 para R$ 6

ESTADÃO CONTEÚDO Aplicativo é um dos mais populares para delivery de comida no país



O iFood reajustou seus valores pagos aos entregadores e os novos ganhos passarão a ser 50% a mais em caso de entrega por quilômetro rodado e de 13% pelo valor mínimo da rota percorrida. O aumento é válido para todo o Brasil e, conforme anúncio realizado em 18 de março, estará válido a partir deste sábado, 02. Em uma eventual viagem, caso o colaborador faça uma viagem com um trajeto pequeno, passará a receber R$ 6 – anteriormente, o valor pago era de R$ 5,31. Caso o caminho seja de média ou longa duração, o pagamento por quilômetro rodado passou de R$ 1 para R$ 1,50. A empresa estima que, com as mudanças, sejam repassados até R$ 3,2 bilhões nos próximos 12 meses aos trabalhadores cadastrados na plataforma. O impacto deste valor total influenciará 50% das entregas realizadas por motos e 70% dos fretes por bicicletas.

A diretora de operações do iFood, Claudia Storch, afirmou em nota que a melhora dos ganhos foi a reivindicação “mais importante que surgiu na nossa dinâmica constante de escuta das demandas dos entregadores” e trata-se de uma das formas de valorizar o trabalho dos nossos parceiros”. A representante também alegou que os trabalhadores da empresa, desde o último ano, perderam poder de compra em decorrência da inflação e e, “por isso, quisemos fazer um reajuste expressivo”. Com os novos valores, caso um entregador trabalhe por 169 horas em um mês, receberá R$ 3.020 brutos, mais que o dobro de um salário mínimo.