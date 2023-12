IGP-M registra queda de 0,26% na primeira prévia de dezembro

Resultado representa uma leve redução em relação à leitura de novembro, quando o índice havia caído 0,27%

katemangostar/Freepik IGP-M registra uma leve queda na primeira prévia para dezembro



O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma queda de 0,26% na primeira prévia de dezembro. Esse resultado representa uma leve redução em relação à leitura de novembro, quando o índice havia caído 0,27%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 8, pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) apresentou uma contração de 0,34% em dezembro, em comparação com a variação negativa de 0,47% registrada em novembro. A pesquisa mostra ainda que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) teve uma queda de 0,08%, após ter apresentado um aumento de 0,22%. Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) registrou uma redução de 0,01%, após ter subido 0,18% na mesma comparação. O IGP-M é um indicador utilizado para medir a inflação desde os preços pagos no atacado até o valor pago pelo consumidor final. O cálculo é composto por outros três índices: IPA (Índice de Preços do Produtor Amplo), IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o INCC ( Índice Nacional de Custos da Construção Civil).