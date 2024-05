Imposto de Renda 2024: prazo final para declaração termina nesta sexta-feira

Quem deixou para a última hora deve ficar atento, porque a Receita Federal interrompe diariamente o recebimento das declarações entre 1h e 5h, para atualização e cópia dos dados

Juca Varella/Agência Brasil A meta é receber 43 milhões de declarações até o fim do prazo



A entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 está chegando ao fim e quem deixou para a última hora deve ficar atento. A Receita Federal interrompe diariamente o recebimento das declarações entre 1h e 5h, para atualização e cópia dos dados. Portanto, o contribuinte só poderá enviar o documento antes da 1h ou após as 5h. O prazo final para declarar é nesta sexta-feira (31), às 23h59, com multa mínima de R$ 165,74 para quem atrasar. A meta é receber 43 milhões de declarações até o fim do prazo. Por enquanto, mais de 5,8 milhões de contribuintes ainda não enviaram os dados. Até a manhã desta quinta (30) a Receita Federal recebeu cerca de 37,2 milhões.

Nesta sexta-feira (31), devido ao feriado de Corpus Christi, a Receita não realizará atendimento presencial. No entanto, o envio da declaração é feito de forma remota, sem impacto. Para dúvidas, o contribuinte pode recorrer ao chatbot Leo ou ao recurso de ajuda no programa de declaração. A instituição terá equipe de plantão para acompanhar o funcionamento dos servidores que recebem as declarações.

Para quem ainda não iniciou a declaração, é importante verificar se atende às regras de obrigatoriedade. Em 2023, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, ganho de capital na venda de bens, entre outros, deve declarar. Separar os documentos necessários, como informes de rendimentos e comprovantes de despesas, é essencial para o preenchimento correto da declaração.

Após preencher as fichas da declaração, o contribuinte deve escolher entre a tributação por desconto simplificado ou dedução legal. A escolha só pode ser alterada até 31 de maio, exceto para as cidades em situação de emergência no Rio Grande do Sul. Após conferir e corrigir possíveis pendências, é necessário entregar a declaração e emitir o Darf para pagamento do imposto, que pode ser quitado à vista ou em até oito vezes.

É fundamental guardar o recibo e os documentos utilizados por até cinco anos. Depois de 24 horas do envio, entre no portal e-CAC da Receita para saber se a declaração foi aprovada ou caiu na malha fina. Caso o fisco tenha retido a declaração, é preciso checar os motivos e corrigi-los. Saiba mais no site da Receita Federal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA