Imposto de Renda: Receita libera programa para preencher declaração

O calendário oficial de entrega permanece inalterado; a entrega das declarações começa em 23 de março

Luis Lima/Fotoarena/Estadão Conteúdo O preenchimento feito com antecedência pode ajudar a receber a restituição nos primeiros lotes



A Receita Federal liberou na quinta-feira (19) o Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026). Os contribuintes já podem iniciar o preenchimento da declaração do Imposto de Renda.

Segundo a área técnica da Receita, a antecipação foi possível graças a melhorias nos processos internos e à integração entre as equipes responsáveis pelo desenvolvimento e validação do sistema.

O objetivo, de acordo com o órgão, é oferecer um serviço mais ágil, estável e acessível ao cidadão.

Apesar da liberação antecipada do programa, o calendário oficial de entrega das declarações permanece inalterado. O envio começa no dia 23 de março.

A possibilidade de preenchimento prévio pode beneficiar especialmente contribuintes que não utilizam a declaração pré-preenchida e desejam reunir documentos com mais calma.

A Receita também destaca que iniciar o preenchimento com antecedência pode ajudar quem busca receber a restituição nos primeiros lotes, já que a ordem de envio é um dos critérios considerados.

O programa já está disponível para download no site oficial do órgão.

*Agência Brasil