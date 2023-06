IGP-10 tem deflação de 2,2% em junho puxado pela retração dos preços no atacado

Segundo a FGV, commodities como óleo diesel, milho e bovinos foram responsáveis pelo resultado; neste ano, índice acumula queda de 4%

IGP-10 acumula variação de -4,14% no ano e de -6,31% em 12 meses



O Índice Geral de Preços -10 (IGP-10), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), registrou deflação de 2,20% no mês de junho ante baixa de 1,53% em maio, divulgou a instituição nesta sexta-feira 16. Em abril, a retração foi de 0,58%. Com isso, o resultado segue tendência de queda e acumula variação de -4,14% no ano e de -6,31% em 12 meses. Os dados referentes a junho foram coletados entre os dias 10 de maio e 11 deste mês. “Os preços de commodities de grande importância seguem em queda e puxam para baixo o resultado do índice, com destaque para: óleo Diesel (de -5,63% para -15,80%), milho (de -12,48% para -15,63%) e bovinos (de -1,05% para -6,17%)”, informa André Braz, Coordenador dos Índices de Preços, da FGV. De acordo com a instituição, IPA-10 recuou 3,14% em junho ante queda de 2,25% no mês anterior. O INCC-10, registrou alta de 1,19%, após elevação de 0,09% em maio. E o IPC-10 caiu 0,18%. Em maio o indicador subira 0,60%. Os três índices servem para medir o Índice Geral de Preços. No ano passado, em junho, o IGP-10 aumentou 0,74% e acumulava elevação de 10,40% em 12 meses.