Inflação dos EUA sobe 0,6% em janeiro e acumula alta de 7,5% em 12 meses

Variação de preços ao consumidor bate máxima em 40 anos e reforça indicações de alta dos juros em 2022

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Indicador de preços aos consumidores alcança a maior variação anual desde 1982



Os preços ao consumidor nos Estados Unidos registraram alta de 0,6% em janeiro e acumularam avanço de 7,5% em 12 meses, o maior patamar em 40 anos, informou nesta quinta-feira, 10, o Departamento do Trabalho. O registro de um dos principais indicadores da inflação veio acima do projetado pelo mercado e tende a pressionar o Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano, a elevar os juros nas próximas reuniões. Os dados mostraram que o preço dos alimentos aumentou 0,9% no início do ano, e 7% em comparação com janeiro de 2021. Já os combustíveis, um dos principais vilões da variação de preços, subiram 9,5%, somando alta de 46,5% em um ano. Os custos da energia também subiram 0,9% e somaram 27% no ano.

A economia norte-americana enfrenta os maiores índices de inflação em décadas em meio à desorganização das cadeias de produção em escala global. A recente disparada da variação de preços fez a autoridade monetária local anunciar a redução de uma série de estímulos adotados para blindar o país durante a pandemia do novo coronavírus. O Fed divulgou no fim do ano passado que vai reduzir a compra de títulos públicos. Em janeiro, a entidade também apontou a elevação dos juros, atualmente entre 0% e 0,25%, em ao menos cinco reuniões durante 2022.