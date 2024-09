Inflação no Brasil apresenta sinais de melhora, diz presidente do Banco Central

Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 registrou uma alta de 0,13% em setembro, resultado que ficou abaixo das expectativas

Lula Marquea/Agência Brasil A taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou sobre a situação da inflação no Brasil, que apresenta sinais de melhora, embora ainda existam incertezas em alguns de seus componentes. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou uma alta de 0,13% em setembro, um resultado que ficou abaixo das expectativas. Em termos anuais, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,12%. Para este ano, a previsão do BC é que a inflação atinja 4,3%, enquanto para 2025, a expectativa é de 3,7%. A meta de inflação estabelecida para 2023 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Campos Neto ressaltou que a atividade econômica no país tem se mostrado mais robusta do que o esperado, com uma projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% para 2024, superando a expectativa de 3% do mercado financeiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o presidente do BC destacou a situação do mercado de trabalho, que está “bastante apertado”. A taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto, o que representa o menor nível desde 2012. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) revelou que o dinamismo do mercado de trabalho tem sido maior do que o previsto, embora a relação entre o crescimento real dos salários e os preços, ainda permaneça incerta.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA