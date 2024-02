Inflação nos EUA registra aumento de 0,3% em janeiro em relação ao mês anterior

Preços estão acima da meta estabelecida pelo Federal Reserve

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Índice de preços ao consumidor registrou um avanço de 0,3% de dezembro para janeiro, superando o aumento de 0,2% registrado no mês anterior



De acordo com um relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nesta terça-feira, 13, a inflação no país apresentou um aumento em janeiro em comparação com o mês anterior. O índice de preços ao consumidor registrou um avanço de 0,3% de dezembro para janeiro, superando o aumento de 0,2% registrado no mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, os preços apresentaram um aumento de 3,1%, o que representa desaceleração em relação aos 3,4% registrados em dezembro. No entanto, esse valor ainda está bem acima da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. A inflação tem se tornado uma questão fundamental na candidatura do presidente Joe Biden à reeleição, devido à frustração pública com os altos índices de preços. Apesar de dados prospectivos indicarem que a inflação continuará a se estabilizar, muitos americanos ainda estão insatisfeitos, uma vez que os preços médios ainda estão cerca de 19% mais altos do que quando Biden assumiu o cargo. Mesmo com a aproximação da meta estabelecida pelo Fed, a população continua preocupada com os altos custos de vida.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA