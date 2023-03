Inflação registra alta de 0,84% em fevereiro e acumula 5,60% em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que representa a inflação oficial do Brasil, subiu 0,84% em fevereiro de 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado anterior também havia sido uma elevação, de 0,53%. Em 12 meses, a inflação do país está registrada em 5,6%, considerando o novo aumento. Apesar das elevações, no comparativo com fevereiro de 2022 houve uma queda, já que a inflação no mesmo período do ano passado atingia 1,01% de alta. Somente em 2023, o acumulado é 1,37%, com alta em oito segmentos (alimentos e bebidas, habitação, artigos de residência, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação) em fevereiro. O principal segmento a puxar a inflação para cima neste mês foi educação, com alta de 6,28%. A exceção das altas foi apenas no segmento de vestuário, que registrou queda de -0,24%. O IPCA aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos.