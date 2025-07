Inscrições para o CNU terminam neste domingo 

Provas objetivas estão programadas para ocorrer em outubro, sob a responsabilidade da banca FGV. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 se encerram neste domingo, dia 20, às 23h59. O concurso disponibiliza um total de 3.652 oportunidades em 32 diferentes órgãos do governo federal. Os candidatos interessados devem realizar suas inscrições através do site oficial do certame. As provas objetivas estão programadas para ocorrer em outubro, sob a responsabilidade da banca FGV. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70, que pode ser quitada até as 23h59 de segunda-feira, dia 21. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão PagTesouro ou de forma presencial. É importante ressaltar que a validação da inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento.

O cronograma do concurso é bastante detalhado e estabelece as principais datas a serem observadas pelos candidatos. As inscrições vão até o dia 20 de julho de 2025, enquanto o pagamento da taxa deve ser realizado até o dia 21 do mesmo mês. As provas objetivas estão agendadas para o dia 5 de outubro de 2025. Após a aplicação das provas, a divulgação dos resultados e a convocação para a prova discursiva ocorrerão em 12 de novembro de 2025. O período para envio de títulos será de 13 a 19 de novembro, e a prova discursiva está marcada para 7 de dezembro. A verificação das cotas afirmativas será realizada entre 30 de novembro e 8 de dezembro, com o resultado final previsto para ser divulgado em 30 de janeiro de 2026.

