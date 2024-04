INSS inicia pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas

Pagamentos começam nesta quarta-feira e os acertos referentes a abril serão entre os dias 2 a 8 de maio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios, a partir desta quarta-feira (24). Ao todo, 33,6 milhões de segurados estão aptos a receber essa renda extra. A gratificação natalina é disponibilizada juntamente com o benefício mensal e recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo (R$ 1.412) e, depois, os beneficiários que ganham mais. Desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, o governo tem adiantado o benefício com o intuito de impulsionar a economia do país, já que por lei, o pagamento do 13º seria em agosto e em novembro. O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março desde ano estabelece que a primeira parcela corresponde a 50% do valor do benefício, sendo que a segunda parte será paga junto com a aposentadoria de maio, com desconto do Imposto de Renda para aqueles que são tributados.

Para os beneficiários de auxílio-doença ou auxílio-acidente, o 13º é proporcional ao número de meses em que receberam o benefício. O calendário de pagamentos do 13º salário do INSS em 2024 segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), contemplando aposentados e segurados da Previdência Social que receberam benefícios como aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Para os que recebem mais de salário mínimo, as parcelas serão liberadas depois, no início do mês de maio, e os pagamentos de abril serão realizados entre os dias (2) a (8) de maio, e os pagamentos referente a maio serão em (3) a (7) de junho. Aqueles que recebem benefício assistencial, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não têm direito ao abono natalino. Para consultar informações sobre o 13º salário do INSS, os segurados podem acessar o site www.meu.inss.gov.br ou utilizar o aplicativo Meu INSS, disponível para download na App Store e Play Store.

