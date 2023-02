INSS inicia pagamento de benefícios reajustados para aposentados e pensionistas

Reajuste de 5,93% é válido para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo e já realizavam pagamentos ao órgão em janeiro de 2022

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 37 milhões de pessoas possuem direito aos benefícios do INSS



Nesta quarta-feira, 1º, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento de benefícios da previdência com valor reajustado para aposentados e beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, que vale R$ 1.302 atualmente. No começo do ano, foi anunciada um reajuste de 5,93% para este grupo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Contudo, a mudança só atinge aqueles que já recebiam pagamentos em janeiro de 2022. Com isso, o novo teto dos benefícios do INSS passa a ser de R$ 7.507,49. As datas para o pagamento foram separadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social, que se encontra no cartão do beneficiário. Quem tiver o número final 1 e 6, e recebe mais do que um salário mínimo, terá o benefício depositado nesta quarta-feira, 1º. Os demais pagamentos serão realizados até 7 de fevereiro seguindo o calendário divulgado.