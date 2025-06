Instituto Aço Brasil manifesta preocupação com aumento de tarifas de importação de aço dos EUA

Entidade ressaltou a necessidade de uma ação efetiva do governo brasileiro, especialmente dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para restaurar o acordo bilateral firmado em 2018

O Instituto Aço Brasil manifestou sua preocupação em relação ao aumento da tarifa de importação de aço para 50%, uma decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A entidade ressaltou a necessidade de uma ação efetiva do governo brasileiro, especialmente dos Ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para restaurar o acordo bilateral firmado em 2018, que permitia a exportação de aço brasileiro sem tarifas adicionais. Essa nova medida agrava ainda mais a situação do setor, que já lida com um excesso de capacidade de 620 milhões de toneladas. Além disso, a imposição de tarifas adicionais intensifica práticas protecionistas, o que pode comprometer a estabilidade do comércio internacional de aço.

Em 2024, os Estados Unidos importaram 5,6 milhões de toneladas de placas de aço, sendo que 3,4 milhões dessas toneladas vieram do Brasil. A imposição de tarifas mais altas é vista como prejudicial não apenas para os exportadores brasileiros, mas também para a indústria dos Estados Unidos. A situação atual pode levar a um aumento nos custos e a uma diminuição da competitividade para ambos os lados, afetando as relações comerciais entre os países. O Instituto Aço Brasil se coloca à disposição da indústria nacional para colaborar na construção de um comércio internacional que seja baseado em regras claras e no respeito mútuo.

