Intenções de compra para o Natal aumentam em São Paulo

Entre os itens mais desejados estão vestuário, calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos, com 33% dos entrevistados planejando gastar entre R$ 200 e R$ 500

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Decoração de Natal instalada na região central de São Paulo



Uma pesquisa recente conduzida pela Fecomercio (Federação do Comércio de São Paulo) trouxe boas notícias para o setor varejista: a intenção de compra de presentes para o Natal deste ano está em alta. De acordo com os dados, 62% dos entrevistados planejam adquirir presentes, um aumento em relação aos 59% registrados no ano anterior. Este crescimento na intenção de compra reflete uma expectativa de aumento nos gastos dos consumidores, que devem desembolsar pelo menos 5% a mais do que em 2023. Entre os itens mais desejados estão vestuário, calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos, com 33% dos entrevistados planejando gastar entre R$ 200 e R$ 500.

As formas de pagamento também foram abordadas na pesquisa, revelando que 62% dos consumidores pretendem pagar à vista, utilizando métodos como Pix, cartão de débito ou dinheiro. Em contrapartida, 37% dos entrevistados optam pelo cartão de crédito. A expectativa é que essa movimentação econômica gere cerca de R$ 50 bilhões em São Paulo. Este aumento nas compras coincide com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que deve injetar mais de R$ 320 bilhões na economia brasileira, beneficiando especialmente aposentados, pensionistas e trabalhadores com carteira assinada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Rua 25 de Março, um dos principais centros comerciais de São Paulo, já começa a sentir os efeitos desse aquecimento no comércio. Embora a movimentação estivesse tranquila nas primeiras horas da manhã, a expectativa é de que o fluxo de pessoas aumente significativamente ao longo do dia e neste sábado (21). Para garantir a segurança dos consumidores, as autoridades reforçaram o policiamento na área, com a presença da cavalaria e da Polícia Militar. Os visitantes são aconselhados a ficarem atentos aos seus pertences, especialmente celulares e bolsas, devido ao aumento do movimento e dos riscos associados.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA