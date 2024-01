Investidores estrangeiros encerram ano com superávit de R$ 44,85 bilhões na B3

Saldo anual de 2023, contudo, mostrou queda frente ao resultado de 2022

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sede da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, em São Paulo



Investidores do exterior injetaram R$ 17,46 bilhões na Bolsa de Valores do Brasl (B3) apenas em dezembro, com isso, o capital estrangeiro acumulou o superávit anual de R$ 44,85 bilhões. O saldo do ano de 2023, no entanto, apresentou queda frente ao resultado de 2022, o qual totalizou mais de R$ 100 bilhões. Por outro lado, investidores institucionais retiraram R$ 184,5 milhões no mesmo dia. Como resultado, o déficit mensal deste grupo alcançou R$ 12,63 bilhões, e o déficit anual totalizou R$ 65,05 bilhões. Dados divulgados pela B3 mostram que os investidores individuais também realizaram saques, no valor de R$ 76,2 milhões, no dia 28 de dezembro. Com isso, o déficit mensal para esse grupo chegou a R$ 3,59 bilhões, enquanto o superávit acumulado em 2023 foi de R$ 595,4 milhões.