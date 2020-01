InvestNews é o novo jeito de entender seu dinheiro

Easynvest

Os termos do mercado financeiro sempre provocam muitas caretas por aí. Só de ouvir falar em volatilidade, liquidez, alavancagem e tantas outras palavras que se misturam a uma grande sopa de letrinhas como CDB, LCA, CDI ou FGC as pessoas já saem correndo de cabelo em pé.

Entender todos esses termos é muito importante para ter sucesso no mundo dos investimentos, mas esse economês não pode se transformar em uma barreira para impedir você de cuidar melhor do seu dinheiro e fazê-lo render mais. A boa notícia é que com a chegada do canal de inteligência financeira InvestNews essa complicação toda está com os dias contados.

Um projeto de Educação Financeira jamais visto antes

O InvestNews é um projeto inovador da Easynvest, maior plataforma independente de investimentos do Brasil, que conta com nomes de peso como Dony De Nuccio e Samy Dana, além dos heads de conteúdo da Easynvest e uma equipe de jornalistas especializados que farão os assuntos de economia e investimentos ganharem mais sentido com uma linguagem do dia a dia e que vai direto ao ponto.

Dony De Nuccio é jornalista e economista com passagem por bancadas de telejornais da Rede Globo. Samy Dana é professor da FGV – Fundação Getúlio Vargas, Ph.D. em economia e comentarista da rádio Jovem Pan atuando principalmente no Jornal da Manhã e no programa Pânico.

A multiplataforma promete combinar credibilidade jornalística com descontração, trazendo análises, dicas de finanças pessoais e uma cobertura diária de notícias sobre economia, mercado e investimentos. Sem complexidade, sem elitismo nem terno e gravata.

O InvestNews conta com diversas categorias: finanças, economia, negócios, geral, vídeos e cotações, com destaque para o Investflix que funcionará como um catálogo de conteúdos educativos.

Conheça agora o InvestNews. O melhor canal de inteligência financeira no Brasil.

Aproximando o mundo dos investimentos das pessoas

A ideia é incentivar a educação financeira no país e mudar a mentalidade dos brasileiros sobre finanças pessoais, fazendo com que as pessoas criem uma vida financeira mais saudável e que consigam o conhecimento necessário para alcançar seus objetivos com as melhores informações.

O que você está esperando para embarcar nessa jornada? Siga as redes sociais do InvestNews e o transforme na sua dose diária de inteligência financeira.

