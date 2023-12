IPC-S registra desaceleração em seis capitais na terceira quadrissemana de dezembro

A cidade que apresentou a desaceleração mais significativa foi Porto Alegre, com uma queda de 0,50% para 0,34%

Paulo Carneiro/Estadão Conteúdo Pessoas caminham pela cidade de São Paulo



A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta quarta-feira, 27, que o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou uma desaceleração em seis das sete capitais pesquisadas durante a transição da segunda para a terceira quadrissemana de dezembro. No período, o índice passou de 0,25% para 0,18%. A capital que apresentou a desaceleração mais significativa foi Porto Alegre, com uma queda de 0,50% para 0,34%. Em seguida, temos Recife (-0,33% para -0,47%), Brasília (0,52% para 0,44%), Rio de Janeiro (0,39% para 0,28%), São Paulo (0,13% para 0,08%) e Belo Horizonte (0,30% para 0,29%). Apenas Salvador apresentou um avanço no IPC-S, passando de 0,08% para 0,12%.