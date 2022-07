IPCA-15: Prévia da inflação registra desaceleração em julho e fica em 0,13%

A inflação acumulada nos últimos 12 meses caiu para 11,39%, mas está acima dos dois dígitos desde setembro de 2021

Arquivo/Agência Brasil Alimentos e Vestuário puxaram o crescimento da inflação no mês



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é considerado a prévia da inflação do país registrou uma desaceleração em julho em relação ao que foi mostrado em junho. Segundo dados divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA-15 de julho ficou em 0,13%, abaixo da taxa de 0,69% identificada em junho. Em comparação a julho de 2021, a queda é ainda maior, uma vez que, na ocasião, a taxa foi de 0,72%. O índice de julho deste ano também é a menor variação em relação ao indicador de junho desde 2020, quando a taxa foi de 0,02%. Em 2022, o IPCA-15 acumula alta de 5,79%, sendo a terceira maior taxa registrada até o mês de julho desde 2000. Já nos últimos dose meses, o IPCA acumulado ficou em 11,39%, 0,65% abaixo dos 12,04% contabilizados em junho, mas que ainda representa a maior taxa para julho desde 2003 (16,01%). Com os números deste mês, a inflação completa 11 meses acima dos dois dígitos e está muito acima da meta do governo estabelecida para o ano. O grupo que registrou maior aumento foi o de Vestuário (+1,39%), sendo seguido de Alimentação e Bebidas (+1,16%) e Despesas Pessoais (+0,79%). Os grupos de Comunicação, Habitação, e Transportes registraram desaceleração em julho.

Confira as variações de cada grupo: