IPCA: Inflação de abril fica em 1,06%, a maior alta para o mês em 26 anos

Setores de alimentos e transportes foram os que registraram as maiores altas durante abril; aumento nos últimos 12 meses é de 12,13%

Arquivo/Agência Brasil IPCA foi divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, 11, e mostra que aumento dos combustíveis influenciou alta geral



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril, mostrando que a inflação no mês foi de 1,06%, sendo a maior variação em 26 anos. A antiga maior marca pertencia a 1996, quando foi registrada alta de 1,26%. A marca é menor que a taxa de março (1,62%), mas quatro vezes maior que a variação de abril de 2021, quando o IPCA de abril foi de 0,31%. Em 2022, o IPCA acumula uma alta de 4,29%, enquanto nos últimos 12 meses, o índice registrou aumento de 12,13%, o que representa um aumento de 0,83 ponto percentual (p.p.) em relação aos 12 meses anteriores. Oito dos nove grupos de produtos e serviços registraram alta em abril. O setor de Alimentação e Bebidas foi responsável pela maior variação (2,06%) e maior impacto (0,43 p.p.).

A área de Transportes, que registrou variação de 1,91% também foi uma das responsáveis pelo aumento do IPCA em abril. Juntos, os dois grupos representam aproximadamente 80% da taxa. Houve um aumento significativo nas áreas de Saúde e Cuidados Pessoais (1,77%) e Artigos de Residência (1,53%). Os demais ficaram entre Educação, com 0,06%, e Vestuário, com 1,26%. O único grupo que registrou queda no mês foi o de Habitação, que viu uma variação de -1,14%. Nos transportes, a alta dos combustíveis foi a principal responsável por puxar o aumento, uma vez que os preços da gasolina (2,48%), etanol (8,44%), óleo diesel (4,74%) e gás veicular (0,24%) registraram aumentos durante o mês.