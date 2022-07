IPCA: Inflação de junho sobe para 0,67% e acumulado no ano chega a 5,49%

Os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram altas, com a maior sendo a do grupo Vestuário, que registrou aumento de 1,67%. Na sequência, vieram os setores de Saúde e Cuidados Pessoais, com crescimento de 1,24%, e de Alimentação e Bebidas, com aumento de 0,8%. Os demais registraram crescimentos inferiores a 0,6%, sendo que o grupo Educação registrou uma alta de 0,09%. O grande vilão do IPCA de junho foram os planos de saúde, que, sozinhos, representam 0,10% do IPCA deste mês. As passagens aéreas também registraram alta, com aumento de 11,32% e acumulam uma alta de 122,4% em 12 meses.