IPCA registra inflação de 0,38% em abril

Índice apresentou alta em relação ao mês anterior, mas fica abaixo do registrado no mesmo período do ano passado; acumulado é de 3,69% em 12 meses

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Principais responsáveis pela inflação em abril foram os alimentos e os gastos com saúde e cuidados pessoais



O IPCA, índice que mede a inflação oficial no Brasil, registrou alta de 0,38% em abril deste ano. O número ficou acima do observado no mês anterior, que foi de 0,16%, mas abaixo do registrado em abril do ano passado, que foi de 0,61%. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, o IPCA acumula uma taxa de inflação de 1,8% no ano. Em um período de 12 meses, a taxa acumulada é de 3,69%, o que está dentro do limite de meta estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano, que é entre 1,5% e 4,5%. Os principais responsáveis pela inflação em abril foram os alimentos e os gastos com saúde e cuidados pessoais. O grupo de despesas alimentação e bebidas teve uma alta de preços de 0,7% no mês, impulsionada por itens como mamão, cebola, tomate e café moído.

Já no grupo de saúde e cuidados pessoais, que teve um aumento de preços de 1,16%, os produtos farmacêuticos se destacaram, com uma alta de 2,84%, devido à autorização de reajuste de até 4,5% nos preços dos medicamentos a partir de 31 de março.

