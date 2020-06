IPCA registra queda de 0,38% em maio

No mesmo período do ano passado, a taxa havia ficado em 0,13%



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve queda de 0,38% em maio, a menor variação mensal desde agosto de 1998 (-0,51%). No mesmo período do ano passado, a taxa havia ficado em 0,13%. Em abril de 2020, o índice registrado foi de -0,31%.

No ano, o IPCA acumula queda de 0,16%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 1,88% — abaixo dos 2,40% observados nos 12 meses anteriores.

Dos 9 grupos de produtos e serviços analisados, 5 tiveram deflação no mês. O com maior impacto negativo, de 0,38%, foi o setor de Transportes — cuja queda de 1,90% foi menos intensa que a de abril (-2,66%). Essa queda foi influenciada novamente pela variação nos preços dos combustíveis (-4,56), com maior impacto negativo vindo da gasolina (-4,35%).

Outros destaques de retração são Vestuário (-0,58%) e Habitação (-0,25%) — com quedas significativas de roupas femininas (-0,88%) e energia elétrica (-0,58%), respectivamente.

Nas altas, Artigos de Residência subiu 0,58% ante o recuo de abril (-1,37%). Alimentação e Bebidas desacelerou em relação ao mês anterior, mas ainda teve alta de 0,24%. Os demais setores ficaram entre queda de 0,10% de Saúde e Cuidados Pessoas e a alta de 0,24% em Comunicação.