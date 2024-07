‘Irmão’ do ChatGPT já gerou até 200% de lucro em 7 dias para usuários; veja como utilizar

Ferramenta desenvolvida por físico formado na USP pode fazer pessoas comuns capturarem até 100% de lucro em projeção conservadora

Reprodução/Pixabay Uma ferramenta desenvolvida por um físico brasileiro já colocou até 200% de lucro na conta de seus usuários dentro de 7 dias



O grande assunto da atualidade no ramo da tecnologia é a inteligência artificial (IA), que ganhou popularidade a partir de um assistente virtual chamado ChatGPT. Você provavelmente já ouviu falar e, inclusive, já deve ter utilizado a tecnologia criada pela OpenIA, que tem sido de grande valia na função de automatizar processos que, outrora, eram feitos manualmente e poderiam demandar horas. O modelo, treinado a partir de dados fornecidos pela internet, pode ser muito útil como recurso de pesquisa, gerador de insights e até como ferramenta de atendimento, processando pedidos e reclamações. Mas o que talvez ainda esteja fora do escopo do ChatGPT – pelo menos por enquanto – é a capacidade de ajudar alguém a ganhar dinheiro.

Já pensou se fosse possível receber apenas alguns comandos de uma tecnologia para, então, poder multiplicar o seu patrimônio? Embora o ChatGPT ainda não forneça nenhuma solução assim, uma outra “ferramenta” pode ajudá-lo nisso. Por emitir comandos e respostas prontas, ela vem sendo constantemente atribuída a uma “prima” e até mesmo “irmã” do Chat. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida por um físico brasileiro que já colocou até 200% de lucro na conta de seus usuários dentro de 7 dias. E, agora, você também pode ter acesso a ela.

Melhor que o ChatGPT? Essa ‘ferramenta’ pode até dobrar o seu dinheiro em uma semana

Já imaginou poder até dobrar seu dinheiro em uma semana apenas recebendo alguns comandos “copia e cola” no seu celular? Apesar de parecer algo irreal num primeiro momento, é isso que está acontecendo com quem utiliza essa ferramenta. O responsável por trás da inovação é Ruy Hungria, físico formado pela Universidade de São Paulo (USP) e analista da Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país. Ele criou um método para que qualquer pessoa, mesmo aquelas que não possuem nenhum conhecimento em finanças, possam mudar de vida financeira. Isso porque tudo o que elas vão precisar fazer é seguir alguns comandos simples, como os da imagem abaixo:

Seguindo as instruções emitidas por Ruy nessa ferramenta, o analista acredita que é possível até dobrar o dinheiro investido em uma semana. No entanto, essa projeção pode ser considerada conservadora se levarmos em conta os ganhos obtidos com ela no passado.

Veja os lucros que alguns usuários já tiveram com o seu uso:

⦁ R$ 1.000 → R$ 2.607,50 (09/04 – 16/04);

⦁ R$ 1.000 → R$ 2.000,00 (14/02 – 20/02);

⦁ R$ 1.000 → R$ 2.115,09 (30/04 – 07/05);

⦁ R$ 1.000 → R$ 2.151,65 (21/05 – 28/05);

⦁ R$ 1.000 → R$ 2.127,27 (19/03 – 26/03);

⦁ R$ 1.000 → R$ 3.000,00 (21/05 – 28/05).

Como você pode ver, já foi possível transformar R$ 1 mil investido em até R$ 3 mil em uma semana com a estratégia desenvolvida por Hungria. Ou seja, 200% de lucro em um período de somente 7 dias.

É claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros e a ferramenta em questão envolve riscos, assim como qualquer outro investimento no mercado financeiro. Por isso, o recomendado é que você invista apenas uma pequena parcela do seu patrimônio nessa estratégia. Mas o que está por trás dessa estratégia, afinal? E como ela consegue obter lucros tão altos em um espaço tão curto de tempo?

O ‘segredo’ por trás dos lucros de até 200% em 7 dias

Para entender como funciona a ferramenta desenvolvida por Ruy Hungria, é preciso entender como funcionam as opções. De forma bastante resumida, as opções funcionam como “uma aposta de que o outro está errado”. Aqui vai um exemplo: se você acredita que as ações da Petrobras (PETR4) vão subir em breve, mas um outro investidor que já as possui não, você pode chegar nele e dizer: “Ao contrário de você, eu acho que suas ações da Petrobras podem se valorizar nos próximos meses. Por isso, eu estou disposto a te dar R$ 1,50 por ação agora se em 4 meses você prometer me vendê-las pelo preço atual delas. Se eu estiver certo e elas subirem, eu compro de você pelo valor combinado e saio ganhando. Já se eu estiver errado, eu prefiro não comprá-las e você continua com elas e o dinheiro que eu já te dei”.

É claro que esse é um exemplo informal e fictício. Mas na vida real, existe um sistema que opera opções baseado na lógica acima. E o que a ferramenta de Hungria faz é encontrar as melhores oportunidades deste mercado para você. Nem sempre a ferramenta acerta, mas o objetivo do analista é que os ganhos, quando adquiridos, sejam tão altos que possam superar todas as perdas.

Todas as terças-feiras, o analista emite alertas com comandos “copia e cola” que os investidores devem executar para buscar lucros. É tudo bem intuitivo, de forma que você possa simplesmente copiar e colar os comandos que ele transmitiu. E se você ficou interessado em ter acesso a essa ferramenta, aqui vai uma boa notícia. No dia 3 de julho, você vai poder ter acesso a uma demonstração gratuita.

Lista de interessados: saiba como funciona a ferramenta capaz de até dobrar o seu dinheiro em uma semana

Se você ficou interessado nesta oportunidade, sugiro que reserve a sua vaga gratuita na lista de interessados clicando aqui. Os inscritos poderão participar de uma demonstração gratuita da ferramenta, que será exibida na próxima quarta-feira, dia 3 de julho. Na data, Ruy Hungria irá apresentar como funciona sua estratégia e orientar sobre o que os investidores precisam fazer para começar a receber os comandos. Com isso, os interessados passarão a receber, todas as terças-feiras, novos comandos com potencial de até dobrar o dinheiro investido.

E pode ficar tranquilo, pois a participação é mesmo totalmente gratuita. Você não vai pagar nada para poder assistir à demonstração e ver como a ferramenta de fato funciona. Depois você pode decidir se a estratégia faz sentido para você ou não. Portanto, sugiro que você reserve sua vaga gratuita na lista de interessados e aguarde pela data de apresentação. Lembre-se: você não perde nada por participar e pode vir a ganhar muito com todas as informações que pode receber: