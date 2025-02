Japão vive crise inédita no abastecimento de arroz

Em janeiro de 2024, o preço do principal item da culinária local disparou, com a saca de 5 kg alcançando 3.688 ienes; Tailândia e Filipinas também reportaram queda na produção

O Japão está passando por uma grave crise no abastecimento de arroz, o que levou o governo a tomar a medida inédita de liberar estoques reguladores. Em janeiro de 2024, o preço do arroz disparou, com a saca de 5 kg alcançando 3.688 ienes, equivalente a R$ 142. Essa situação impactou diretamente o custo de alimentos populares, como o onigiri, que teve um aumento de 9,2%, e o sushi, que subiu 4,5%. A crise atual é atribuída a um clima seco que prejudicou a safra de 2024, além de variações na demanda, que foram acentuadas pelo crescimento do turismo. Historicamente, o consumo de arroz no Japão tem diminuído, passando de 118 kg por pessoa em 1962 para apenas 51 kg em 2022.

Essa redução resultou em uma diminuição da área cultivada e da produção total. A resistência do arroz japonês a variações climáticas é limitada, com apenas 15% das plantações sendo adaptadas a grandes mudanças de temperatura. A produção de arroz refinado na região de Niigata sofreu uma queda significativa devido ao calor extremo, o que agrava ainda mais a situação de abastecimento. Outros países da Ásia também estão enfrentando desafios semelhantes, com a Tailândia e as Filipinas reportando quedas na produção e um aumento nas importações.

