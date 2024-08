JBS apresenta crescimento de 7% e impressiona mercado

Após a divulgação do balanço com o resultado do segundo trimestre de 2024, as ações da empresa fecharam com alta de 6,99%, a R$ 37,34, nesta quarta-feira (14)

Divulgação/mediaroom.jbs.com.br Torre da empresa JBS



O otimismo em relação as ações da JBS se mostrou justificado após a divulgação do resultado do último trimestre de 2024. O balanço foi considerado forte em todas as frentes foi acompanhado de um pagamento de dividendos. Após o pregão dessa quarta-feira (14) as ações fecharam com alta de 6,99%, a R$ 37,34. O destaque está nas operações de aves e suínos, que tiveram esse crescimento por causa das rações mais acessíveis e no mercado interno. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado foi de R$ 9,9 billhões. Já o fluxo de caixa livre (FCF) foi de R$ 5,5 bilhões.

O Bradesco BBI considerou os resultados da JBS como impressionantes, com Ebitida 12% acima e suas previsões. O dado também apresentou uma expansão de 121% no comparativo atual e 69% no trimeste. O trimestre reforçou a plataforma diversificada na produção de proteínas. A divisão de carnes bovinas dos EUA teve margem Ebitda de 0,5%, um pouco melhor do que o esperado. O banco acredita que essas margens podem melhorar ainda mais, nesse mercado das aves, principalmente na Austrália, e deve reforçar os lucros no segundo semestre do ano.

Junto com os resultados, a JBS anunciou uma distribuição de dividendos de R$ 4,4 bilhões (yield de 5,7%), sinalizando que os retornos de caixa aos acionistas devem ser retomados.