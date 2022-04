Jeff Bezos faz seu primeiro investimento em uma empresa brasileira em aporte de US$ 45 milhões

Fintech Stark Bank recebeu injeção de dinheiro em ação liderada pela Ribbit Capital, com participação de fundo do fundador da Amazon

Michael Reynold/EFE Jeff Bezos participou de aporte milionário em primeiro investimento em uma empresa brasileira



O bilionário Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon e uma das pessoas mais ricas do mundo, fez o seu primeiro aporte em uma empresa brasileira. A fintech Stark Bank anunciou nesta segunda-feira, 11, que recebeu um aporte de US$ 45 milhões liderado pelo fundo de investimentos Ribbit Capital, com participação do fundo Lachy Groom e a Bezos Expeditions. O movimento ainda conta com o apoio dos fundadores do Airbnb, da Kavak e executivos da DST, Visa e Coinbase. Segundo o fundador do banco digital, Rafael Stark, a injeção de recursos deixa a empresa próxima de se tornar um unicórnio — como são chamados os empreendimentos avaliados em mais de US$ 1 bilhão.

O Stark Bank, fundado em 2018, foca em serviços financeiros para empresas e tem em seu portfólio mais de 300 clientes, como Quinto Andar, Loft, Buser, Bitso, além da Colgate. Esta é a segunda rodada de aportes. Há quatro meses, a Stark Bank já havia recebido US$ 13 milhões em outra rodada de investimentos. Segundo o executivo, os novos recursos permitirão à fintech adicionar produtos de investimentos, oferta de crédito e recebimento de pagamentos via cartão. A empresa também passará a alugar sua infraestrutura para atender outras fintechs e instituições financeiras, com APIs (tecnologia para interface entre aplicativos) para participantes diretos e indiretos do PIX, emissão de cartões com a marca dos clientes e emissão de CCBs (Cédula de Crédito Bancário).

*Com Reuters