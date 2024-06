Jogue na loteria EuroMillions da Europa, direto do Brasil, e concorra a R$ 1 bilhão

Brasileiros podem jogar on-line na loteria EuroMillions da Europa e, com mais essa opção, aumentar as chances de tornarem-se bilionários

Divulgação/TheLotter Para ganhar o prêmio da loteria EuroMillions, é preciso acertar todos os cinco números principais e as duas Lucky Stars



Lançada em 2004, a loteria europeia EuroMillions é considerada uma das mais populares e emocionantes do mundo. E não é por menos. No total, ela já coroou mais de 3 bilhões de vencedores. Só no último sorteio, mais de 3 milhões de sortudos ganharam prêmios menores e 1 jogador conquistou mais de 1 milhão de euros! Nesta sexta-feira, 21 de junho, esta famosa loteria entregará um prêmio extraordinário no valor de 195 milhões de euros, ou seja, mais de 1 bilhão de reais. Um sonho para qualquer cidadão do mundo, inclusive para os brasileiros. E a boa notícia é que agora é possível jogar online na EuroMillions através do site TheLotter, o serviço líder de compras de bilhetes das principais loterias do planeta.

Nas últimas duas décadas, jogadores de todos os continentes ganharam prêmios na TheLotter, e o site já pagou mais de US$ 125 milhões em mais de 9 milhões de bilhetes premiados. Há grandes chances de se juntar à lista de vencedores em constante crescimento da TheLotter, jogando pelo prêmio principal da EuroMillions.

São 5 etapas para jogar no prêmio de R$ 1 bilhão :

Entrar na página da EuroMillions na TheLotter .

Escolher 5 números principais e 2 números adicionais “Lucky Stars”.

Clicar em Jogar.

Criar uma conta gratuita ou fazer login.

Confirmar a compra e efetuar o pagamento.

Para ganhar o prêmio da loteria EuroMillions, é preciso acertar todos os cinco números principais e as duas Lucky Stars. Também existem muitas outras chances de ganhar, com prêmios menores disponíveis, caso você acerte menos números.

Como a TheLotter funciona?

A TheLotter possui agentes locais na Espanha que compram bilhetes de loteria oficiais em nome dos seus clientes no mundo todo. O site cobra uma pequena taxa de transação, e os clientes recebem seus bilhetes digitalizados antes do sorteio. Caso o jogador ganhe um prêmio, será 100% dele, pago sem comissões!

O que acontece quando um jogador ganha?

Quem joga nas loterias on-line através da TheLotter, tem a certeza de que os prêmios serão pagos integralmente. O site possui um histórico longo e bem-sucedido de pagamentos aos seus clientes, e sua reputação de confiabilidade e segurança é incomparável. Além disso, o site é totalmente licenciado e regulamentado, o que garante a proteção de todas as informações pessoais e financeiras.

Se você ganhar um prêmio na loteria EuroMillions, a TheLotter te notificará por e-mail ou SMS. Para prêmios menores, os ganhos serão creditados diretamente em sua conta no site. Agora, se ganhar o jackpot da EuroMillions, a empresa arcará com todas as suas despesas da viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Compre bilhetes da EuroMillions antes dessa sexta-feira

Qualquer pessoa do mundo, inclusive do Brasil, pode ser o próximo grande vencedor! É só dar o primeiro passo, entrar no site da TheLotter e comprar bilhetes da EuroMillions antes dessa sexta-feira, 21 de junho. Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.net. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/