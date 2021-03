Jorge Paulo Lemann anuncia saída do conselho da Kraft Heinz

Gigante do ramo alimentício afirma que o brasileiro decidiu reduzir o número de viagens e que desembarque não tem relação com desentendimentos

Lucy Nicholson/Reuters Jorge Paulo Lemann, de 81 anos, é membro do conselho desde a fundação da Kraft Heinz, em 2015



O empresário Jorge Paulo Lemann anunciou a sua saída do conselho de administração da Kraft Heinz, multinacional do ramo de alimentos e mundialmente conhecida pela sua marca de ketchup, que ajudou a fundar em 2015 com os sócios da 3G Capital em parceria com a Berkshire Hathaway de Warren Buffet, um dos principais gurus do mercado financeiro global. Em nota, a companhia afirmou que Lemann, aos 81 anos e uma das pessoas mais ricas do Brasil, “decidiu reduzir os seus compromisso de viagens.” O comunicado também reitera que o desembarque do brasileiro não foi motivado por desacordos com a direção da Krasft Heinz ou com outros membros do conselho de administração. “Mais importante ainda, o sr. Lemann continua a ser um proprietário a longo prazo da empresa como sócio fundador da 3G Capital, o principal acionista da empresa juntamente com a Berkshire Hathaway”, informou o conglomerado. A 3G Capital, que é composta ainda por Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira, Roberto Thompson e Alex Behring, deve nomear o substituto de Lemann na próxima reunião anual dos acionistas.

O grupo brasileiro também é proprietário de outras empresas conhecidas, como o Burger King, além de controlar a AB InBev, a maior cervejaria do mundo. A proposta da 3G Capital era impulsionar na Kraft Heinz o mesmo crescimento da companhia de bebidas, mas a pratica não deu certo e o conglomerado de alimentos registrou quedas substanciais e perdeu aproximadamente 50% do seu valor nos últimos anos.