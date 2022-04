Jorge Paulo Lemann é a pessoa mais rica do Brasil, com R$ 71 bilhões; veja lista completa

País ocupa a 8ª colocação entre as nações com mais bilionários no mundo, com 62 representantes; fortuna dos brasileiros encolheu R$ 115 bilhões, mostra Forbes

VALERIA GONCALVEZ / ESTADÃO CONTEÚDO. Jorge Paulo Lemann, sócio da AB InBev e 3G Capital, ocupa o topo da lista dos brasileiros mais riscos, segundo a Forbes



O empresário Jorge Paulo Lemann é a pessoa mais rica do Brasil, segundo a tradicional lista da revista Forbes divulgada nesta terça-feira, 5. A fortuna do sócio da AB Inbev e da 3G Capital foi estimada em US$ 15,4 bilhões (R$ 70,8 bilhões), pouco menos do que a soma de US$ 16,9 bilhões do ano passado. A conversão considera a cotação do dólar fechada nesta segunda-feira, 4, de R$ 4,60. Com essa soma, Lemann ocupa a posição 117 entre os maiores bilionários do mundo — em 2021, ele estava na 114ª. Mas o empresário não foi o único bilionário que viu a sua conta diminuir ao longo do ano passado. Das 10 pessoas mais ricas do Brasil, seis aparecem na lista com um valor menor do que o ano passado (veja a lista completa abaixo).

O co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin, está na segunda colocação, com uma riqueza estimada em US$ 10,6 bilhões (R$ 48,7 bilhões), enquanto Marcel Herrmann Telles, sócio de Lemann, completa o pódio com fortuna de US$ 10,3 bilhões (R$ 47,4 bilhões). O top 5 é composto ainda por Jorge Neval Moll Filho, cardiologista e fundador da rede hospitalar D’or, com fortuna de US$ 9,8 bilhões (R$ 45,1 bilhões). Carlos Alberto Sicupira — outro sócio de Lemann — aparece com US$ 8,5 bilhões (R$ 39,1 bilhões).

O Brasil é o 8º país com mais ricos do mundo — e o único da América Latina entre os 10 maiores —, segundo o ranking da Forbes, totalizando 62 pessoas com contas acima do bilhão. No ano passado, o país contava com 65 pessoas nesse seleto grupo. Somadas, as pessoas mais ricas do Brasil possuem um volume de US$ 187 bilhões (R$ 860,2 bilhões), US$ 25 bilhões (R$ 115 bilhões) a menos do que em 2021. Os Estados Unidos são o país com maior concentração de pessoas ricas, com 735 ante 724 no ano passado. A China vem na segunda colocação, com 539 bilionários contra 626 em 2021. O topo é completado pela Índia, que soma 166 bilionários ante 140 na lista de 2021.

Os 10 brasileiros mais ricos do mundo

1 – Jorge Paulo Lemann e família – US$ 15,4 bilhões (R$ 70,8 bilhões)

2 – Eduardo Saverin – US$ 10,6 bilhões (R$ 48,7 bilhões)

3 – Marcel Herrmann Telles – US$ 10,3 bilhões (R$ 47,4 bilhões)

4 – Jorge Neval Moll Filho e família – US$ 9,8 bilhões (R$ 45,1 bilhões)

5 – Carlos Alberto Sicupira e família- US$ 8,5 bilhões (R$ 39,1 bilhões)

6 – Irmãos Safra – US$ 7,7 bilhões (R$ 35,4 bilhões)

7 – Lucia Maggi e família – US$ 6,9 bilhões (R$ 31,7 bilhões)

8 – André Esteve – US$ 5,8 bilhões (R$ 26,7 bilhões)

9 – Alexandre Behring – US$ 5,1 bilhões (R$ 23,4 bilhões)

10 – Luciano Hang – US$ 4,8 bilhões (R$ 23 bilhões)