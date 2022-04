José Mauro Coelho é eleito novo presidente da Petrobras

Cerimônia de posse acontecerá às 15 horas desta quinta-feira; o engenheiro químico foi indicado ao cargo pelo governo Bolsonaro

Saulo Cruz / Ministério de Minas e Energia José Mauro Ferreira Coelho trabalhou como funcionário público por 14 anos



O Conselho de Administração da Petrobras elegeu nesta quinta-feira, 14, o engenheiro químico industrial José Mauro Coelho como novo presidente da estatal. A cerimônia de posse está marcada para às 15h desta quinta-feira. Coelho assumirá o lugar do o general Joaquim da Silva e Luna, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no final de março em meio às fortes críticas do chefe do Executivo à política de reajuste de preços dos combustíveis da empresa. O engenheiro foi indicado no dia 6 de abril como segunda opção do governo federal. Primeiramente, a União indicou Adriano Pires, que recusou o cargo alegando “conflito de interesses”. Após a indicação do governo, o currículo de Coelho foi analisado pelo Comitê de Pessoas, que recomendou a aprovação de seu nome para o conselho, etapa necessária para assumir a presidência da empresa.

Quem é José Mauro Coelho