Jovem Pan e Unicoin promovem encontro para debater o futuro das criptomoedas

O grupo Jovem Pan promove nesta segunda-feira, 13, em São Paulo, em parceria com a Unicoin, a criptomoeda lastreada em ativos e projetada para pagar dividendos, um debate sobre o futuro do mercado de criptomoedas, num painel que discutirá empreendedorismo, inovação e investimentos. O evento também marcará o lançamento no Brasil da Unicoin. Entre os participantes, estará Silvina Moschini, fundadora da criptomoeda e idealizadora do programa Unicorn Hunters, pioneiro no gênero “enrichtainment”, que combina entretenimento com o potencial de gerar riqueza para os investidores – transmitido aos domingos pela TV Jovem Pan News. Silvina é premiada empreendedora serial e também produtora-executiva do programa, além de presidente e co-fundadora da Unicoin. Também estarão presentes no evento Pablo Spyer, sócio da XP e apresentador do programa Minuto Touro de Ouro, e Fabrício Tota, diretor de novos negócios do Mercado Bitcoin. A mediação do debate será feita pelo apresentador do programa Business, Bruno Meyer.