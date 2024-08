JP Morgan projeta Ibovespa em 143 mil pontos em 2024

Revisão foi motivada por uma atualização nas expectativas de crescimento econômico, que passaram de 2,20% para 2,90%

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prédio da B3, no centro antigo de São Paulo



O banco de investimento JP Morgan revisou para cima sua estimativa para o índice Ibovespa, projetando que a Bolsa brasileira atingirá 143 mil pontos até o final do ano. A revisão foi motivada por uma atualização nas expectativas de crescimento econômico, que passaram de 2,20% para 2,90% em 2024. Esse aumento na atividade econômica sugere que as empresas terão mais oportunidades de vendas, o que pode resultar em maiores lucros, especialmente em 2025. A antecipação do mercado a essas expectativas otimistas leva os investidores a comprarem ações, impulsionando o índice. Em contraste, o Citbank, outro grande banco norte-americano, mantém uma visão mais cautelosa. Embora otimista, o Citibank projeta um crescimento econômico mais modesto, especialmente no segundo semestre, devido a um cenário inflacionário desfavorável. A inflação de serviços resiliente e a alta do câmbio são fatores que sustentam a taxa Selic em 10,5%, o que impõe uma certa cautela ao otimismo do mercado.

A possibilidade de uma nova alta na taxa básica de juros também está em discussão. Não há indicação clara de que a Selic será reduzida na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central. Pelo contrário, a dúvida é se a taxa será mantida ou aumentada, devido à pressão inflacionária. Para os comentaristas da Jovem Pan, a política econômica do Banco Central é feita de maneira racional e tem sido fundamental para a estabilidade econômica e para os bons índices apresentados pela economia, refletindo-se na Bolsa de Valores, que continua a bater recordes em 2024.

*Com informações de Alan Ghani