‘Lamento que a Petrobras não esperou um dia a mais para anunciar reajuste’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse lamentar a decisão da Petrobras de não esperar mais um dia para anunciar o reajuste no preço da gasolina, do diesel e do GLP nas refinarias. A declaração foi feita pelo mandatário durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), realizado nesta sexta-feira, 11, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Além de Bolsonaro, estavam no local outras autoridades, como o ministro da Economia, Paulo Guedes; o de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e a da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. “Eu quero cumprimentar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto que visa, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel. No final das contas o governo (federal) entra com aproximadamente R$ 0,30, os governadores também com R$ 0,30 e o contribuinte fica com os outros R$ 0,30. O reajuste anunciado pela Petrobras ontem, que passa a vigorar a partir de hoje, em vez de R$ 0,90 passa para R$ 0,30 na bomba. Lamento apenas a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. Parabéns à Câmara, ao Senado e aos ministros que trabalharam neste projeto”, afirmou Bolsonaro durante sua fala.

Segundo o governo, o PNF será uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes nos próximos anos e ajudará a promover o agronegócio brasileiro, especialmente nos principais elos da cadeia, sendo eles: indústria tradicional, produtores rurais, cadeias emergentes, novas tecnologias, uso de insumos minerais, inovação e sustentabilidade ambiental. Além disso, o governo considera que o PNF será “uma importante ferramenta para reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes importados” e suas vulnerabilidades. “Esse Plano Nacional de Fertilizante, que está sendo apresentado no dia de hoje, começou a ser gestado entre fevereiro e março do ano passado […]. Agora ele nasce e é apresentado a todos nós. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil é que o governo, além do compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e a buscar soluções”, afirmou Bolsonaro sobre o PNF.