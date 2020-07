Latam Brasil integra processo de recuperação judicial da empresa nos EUA

A decisão, de acordo com o grupo, é um “movimento natural” diante da pandemia do coronavírus

A Latam Brasil anunciou, nesta quinta-feira (9), que será inserida no processo de recuperação judicial do grupo que está em andamento nos Estados Unidos. O pedido original aconteceu em 26 de junho. Segundo nota divulgada, a ação fará com que a divisão faça parte “do processo de reorganização e reestruturação voluntária sob a proteção do Capítulo 11 da lei dos Estados Unidos, a fim de reestruturar seus passivos financeiros e administrar de maneira eficiente sua frota local, mantendo a sua operação normalmente.”

O capítulo 11 a que se refere o texto faz referência a artigo da lei de falências dos EUA, que dá prazo para que as empresas consigam se reorganizar economicamente. As afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos já estão inclusos no pedido.

A decisão, de acordo com o grupo, é um “movimento natural” diante da pandemia do coronavírus. “Dado que o ambiente externo ainda não dá sinais fortes de recuperação, integrar o processo do Capítulo 11 é a melhor opção para a LATAM Airlines Brasil ter acesso às novas fontes de liquidez – ao DIP (Debtor-in-possession), especificamente, que já se encontra em fase avançada de estruturação –, implementar reestruturações operacionais e financeiras e fortalecer a sua posição de liderança na indústria aérea.”

“Adicionalmente, este movimento pode facilitar o financiamento que está em negociação com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), além de oferecer uma opção mais segura ao Banco, já que o DIP (Debtor-in-possession) tem prioridade em relação a outros passivos da empresa”, analisou Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil, no comunicado à imprensa.

Operações serão mantidas

A Latam Brasil garantiu que seguirá operando os seus voos de passageiros e de carga. Também serão respeitadas todas as passagens aéreas atuais e futuras, vouchers de viagem, pontos, reembolsos e benefícios do programa LATAM Pass, bem como as políticas de flexibilidade e demais normas vigentes.

Os funcionários, segundo a empresa, continuarão sendo pagos e recebendo os benefícios previstos em seus respectivos contratos de trabalho. Os fornecedores receberão tratamento adequado conforme as regras aplicáveis, o que não impacta o pagamento dos materiais e serviços entregues a partir de 9 de julho de 2020 e ao longo desse processo.

Da mesma forma, as agências de viagens e outros parceiros comerciais não sofrerão interrupções em suas interações com o Grupo LATAM Airlines.