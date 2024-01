Leilões de transmissão de energia movimentam mais de R$ 38 bilhões em investimentos

Próxima concorrênia deve ocorrer em março deste ano; previsão é que ocorra a contratação de R$ 18,2 bilhões em investimentos

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Linhas de transmissão de energia elétrica



Dados divulgados pela Bolsa de Valores do Brasil (B3) nesta sexta-feira, 5, mostram que os leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME) movimentaram R$ 38,4 bilhões em investimentos a serem realizados em até 72 meses em 2023. Os leilões de transmissão têm como objetivo principal escoar o excedente de energia renovável no Nordeste para os grandes centros consumidores do Sul e Sudeste, além de reforçar o Sistema Interligado Nacional (SIN). O maior certame ocorreu em dezembro, com previsão de investimento de R$ 21,7 bilhões. Em junho, foram leiloados mais nove lotes com captação de R$ 15,7 bilhões em investimento, beneficiando diversos estados.

Mais de 9 mil quilômetros de linhas de transmissão foram concedidos em todas as regiões do país, gerando cerca de 66 mil empregos diretos. Os descontos médios nos leilões de transmissão nos últimos cinco anos têm se mantido elevados, com deságios que variaram de 38% a 60,3%. Esse cenário tem despertado um forte interesse das empresas do setor, resultando em leilões sucessivos com descontos significativos.

A próxima concorrência está agendada para março de 2024, com a previsão de contratação de R$ 18,2 bilhões em investimentos para a construção de 6.464 km de linhas e 9.200 MVA em capacidade de transformação. No setor de iluminação pública, nove projetos foram conduzidos por diversas prefeituras, atingindo mais de 3 milhões de habitantes nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Os investimentos totais foram de R$ 1 bilhão, resultando em uma economia mensal de mais de R$ 5 milhões para os municípios.