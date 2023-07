Lira diz que arcabouço fiscal deve ser votado só em agosto

Proposta de mudanças nas regras fiscais faz parte da pauta econômica do governo no Congresso; reforma tributária e voto de qualidade no Carf já foram analisados pelos deputados

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lira argumenta que relatório do arcabouço fiscal ainda não foi disponibilizado aos líderes pelo relator da proposta



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou nesta sexta-feira, 7, que a análise do projeto do arcabouço fiscal na Casa deverá ficar para agosto, após os parlamentares retornarem do recesso legislativo. Ele argumenta que o relatório ainda não foi disponibilizado aos líderes pelo relator da proposta, o deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), mas afirma que as alterações feitas pela Câmara serão mínimas. Na volta do Senado, a proposta das novas regras fiscais também foi devolvida com mudanças feitas ao texto enviado anteriormente pela Casa Baixa.

A ideia inicial era que o arcabouço fiscal fosse analisado ainda nesta semana — no mais tardar na semana que vem —, antes do recesso parlamentar, juntamente com as demais propostas que fazem parte da pauta econômica em tramitação no Congresso no momento: a reforma tributária e a retomada do voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). Ambas foram analisadas pela Casa entre esta quinta, 6, e sexta-feira, 7. Agora, seguem para o Senado Federal.