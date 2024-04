Lira pauta projeto do Perse no plenário; deputados votam requerimento de retirada de pauta

A relatora do texto, Renata Abreu (Podemos-SP), disse nesta terça (23) que haverá uma trava para impedir que o custo dos benefícios ultrapasse o teto de R$ 15 bilhões em três anos

Mario Agra/Câmara dos Deputados O acordo foi feito em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou nesta terça-feira (23) no plenário da Câmara o projeto de lei que reformula o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Os deputados votam, agora, um requerimento de retirada de pauta da proposta. Antes, a relatora do texto, Renata Abreu (Podemos-SP), disse que haverá uma trava para impedir que o custo dos benefícios ultrapasse o teto de R$ 15 bilhões em três anos. Haverá, segundo ela, uma regra para que, caso os incentivos atinjam o limite antes do fim de 2026, o programa será extinto de forma antecipada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acordo foi feito em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Participaram do encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, e líderes partidários. A expectativa é que a proposta seja votada no plenário ainda hoje.

*Com informações do Estadão Conteúdo