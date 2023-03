Litro da gasolina cai pela segunda semana e chega a R$ 5,51 nos postos, aponta ANP

Queda foi de 0,54%, já que na semana anterior o valor médio do litro da gasolina era de R$ 5,54

PAULO LIEBERT/ESTADÃO CONTEÚDO Preço médio do litro da gasolina nos postos do país registrou queda na última semana



O preço médio do litro da gasolina caiu pela segunda semana consecutiva e chegou a R$ 5,51 nos postos brasileiros. O dado, divulgado nesta sexta-feira, 24, consta no relatório publicado semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com a nova pesquisa, referente à semana de 19 a 25 de março, a queda foi de 0,54%, já que na semana anterior o valor médio do litro da gasolina era de R$ 5,54. Mais uma vez, o preço mais alto encontrado nos postos foi de R$ 7,19, em São Paulo. A segunda redução seguida do valor da gasolina ocorre após quatro semanas de alta devido a reoneração dos impostas federais, anunciado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tanto para a gasolina quanto para o etanol. Segundo a ANP, o preço médio da gasolina está no maior patamar desde a semana entre os dias 7 de agosto e 13 de agosto do ano passado, quando o valor do litro no país era de R$ 5,50. Nesta quinta-feira, 23, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a estatal pode baixar o preço da gasolina nas refinarias. Em relação ao preço dos outros combustíveis, o etanol caiu de R$ 3,94 para R$ 3,92. Já o diesel, que teve queda no preço anunciada pela Petrobras nas refinarias nessa semana, viu o valor médio passar de R$ 5,90 para R$ 5,86 entre a semana passada e atual.