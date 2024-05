Loteria americana acumula mais de R$ 1,5 bilhão e brasileiros podem apostar online

O sorteio dos 284 milhões de dólares da Mega Millions será nesta sexta, 3 de maio

Divulgação/TheLotter TheLotter notifica os ganhadores por SMS e e-mail



A loteria americana Mega Millions sorteará nesta sexta $ 284 milhões de dólares, equivalentes a mais de R$ 1,5 bilhão. Esse valor é 53 vezes maior que o último prêmio da Mega Sena e o bilhete mínimo custa apenas R$25. Para sorte dos brasileiros, é possível participar online através de plataformas como a TheLotter. Inclusive, vários estrangeiros já ganharam prêmios utilizando o serviço, embolsando valores desde $10,000 até $30 milhões de dólares. Em 2023, 3 brasileiros ganharam $50,000 dólares cada, jogando nas loterias dos Estados Unidos online.

Como jogar no prêmio de R$ 1,5 bilhão

Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. Clique em JOGAR na parte inferior da tela, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Por que jogar na Mega Millions?

Você deve estar se perguntando: por que escolher jogar na Mega Millions americana quando temos loterias super populares no Brasil? Separamos algumas vantagens:

As loterias brasileiras não conseguem competir com o tamanho dos prêmios oferecidos pela Mega Millions. Afinal, estamos falando de quantias em dólares! Você joga do conforto do seu sofá, sem precisar enfrentar filas. Jogar nas loterias internacionais online é 100% legal e você tem as mesmas chances de ganhar que um residente americano. Os bilhetes ficam guardados na sua conta online da TheLotter, ou seja, é impossível de perdê-los! A TheLotter notifica os ganhadores por SMS e e-mail. Assim você não tem chance de dar mole e esquecer de reivindicar seu prêmio.

É legal jogar na Mega Millions estando no Brasil?

Segundo as regras da Mega Millions, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar. Ao utilizar o serviço da TheLotter, você participará dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

Jogue hoje mesmo!

Compre agora seus ingressos oficiais da Mega Millions para o próximo sorteio dessa sexta, 3 de maio, e tenha a chance de ganhar US$ 284 milhões!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/