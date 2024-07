Loteria dos EUA: R$ 1,7 bilhão será sorteado e pode render até R$ 42,5 milhões por mês!

A Mega Millions, uma das maiores loterias do mundo, vai sortear uma super bolada — nada menos que US$ 306 milhões — e a melhor parte? Esse prêmio pode render até 42,5 milhões de reais por mês!

Divulgação/TheLotter Brasileiros podem participar dos sorteios da Mega Millions através da TheLotter, uma plataforma online, segura e confiável



A Mega Millions, uma das maiores loterias dos Estados Unidos e do mundo, pode coroar um vencedor nessa sexta, 26 de julho, entregando nada menos que R$ 1,7 bilhão. Se você levar essa bolada toda, não precisará trabalhar mais nenhum dia da sua vida! Venhamos e convenhamos, poderá aposentar sua família também. Se investir direitinho, esse prêmio pode render até R$ 42,5 milhões por mês!

Como jogar na Mega Millions?

Os brasileiros podem participar dos sorteios da Mega Millions através da TheLotter, uma plataforma online, segura e confiável, que oferece a quem estiver no Brasil ou em qualquer lugar do mundo a oportunidade de tentar a sorte nas maiores loterias internacionais. Todo esse processo é legal e você pode resgatar seus prêmios com tranquilidade. Funciona assim: se você levar um prêmio menor, ele será automaticamente enviado à sua conta online, sem nem precisar sair de casa! Agora, se você tiver tirado a sorte grande e seu prêmio for de uma quantia maior, você talvez precise ir até os Estados Unidos para resgatá-lo. Mas pode ficar tranquilo, nesse caso a TheLotter te dá todo o suporte na sua viagem.

5 passos para participar de R$ 1,7 bilhão

Tudo o que você precisa fazer é entrar no site da TheLotter e seguir os seguintes passos:

Escolher 5 números entre um espectro de 1 a 70. Selecionar a sua Mega Ball — entre 1 e 25. Escolher seu tipo de aposta: você pode comprar um bilhete único, escolher a opção de Multi-Sorteios ou Assinatura (opções que oferecem mais bilhetes por um preço ainda mais acessível). Clicar em Jogar! Criar uma conta na plataforma e escolher uma forma de pagamento (eles aceitam PIX!).

Prontinho, quando o pagamento for confirmado, um agente local da TheLotter lá nos EUA vai se dirigir a uma revendedora autorizada da Mega Millions e comprar o seu bilhete. Claro, o bilhete será adquirido em seu nome e escaneado para sua conta no site — garantindo que todo e qualquer prêmio que você possa ganhar será inteiramente seu. A TheLotter não cobra nenhuma comissão sobre os seus ganhos!

Quanto R$ 1,7 bilhão pode render ao mês?

Ganhar o grande prêmio da Mega Millions é apenas o começo da jornada. O verdadeiro desafio é fazer esse dinheiro render. Então vamos explorar diferentes tipos de investimento que podem garantir um futuro financeiro sólido.

Poupança: Com uma taxa de 0,5% ao mês, um investimento de R$ 1,7 bilhão renderia cerca de R$ 8,5 milhões mensais.

CDB (Certificado de Depósito Bancário): Supondo uma taxa de 1% ao mês, o rendimento mensal seria de R$ 17 milhões. Os CDBs geralmente oferecem rendimentos melhores que a poupança, com um risco moderado, dependendo do emissor.

Fundos de Investimento: Fundos de renda fixa ou multimercado podem ter retornos variáveis. Com uma taxa de 1,2% ao mês, o rendimento seria de R$ 20,4 milhões. A diversificação desses fundos pode trazer um equilíbrio entre risco e retorno.

Tesouro Direto: Investir em títulos públicos como o Tesouro Selic, com um retorno de aproximadamente 1,08% ao mês, resultaria em R$ 18 milhões mensais. Esses títulos são considerados seguros, mas o rendimento, embora melhor que a poupança, ainda pode ser limitado.

Investimentos de Alto Rendimento: Buscar investimentos com retornos significativamente maiores, como ações de empresas em crescimento, fundos de private equity, ou investimentos em startups, podem oferecer retornos superiores a 2,5% ao mês. No entanto, esses investimentos também vêm com um risco maior de perda de capital. Vale lembrar que nesse caso, seu investimento pode render R$ 42,5 milhões mensais. Já pensou?

Não perca a chance de ganhar R$ 1,7 bilhão hoje mesmo!

Com uma variedade de investimentos super lucrativos à disposição, a emoção de participar da loteria dos EUA é o primeiro passo rumo a uma fortuna potencial. Através da plataforma TheLotter, totalmente acessível aos brasileiros, o jogo está apenas a um clique de distância.

A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt