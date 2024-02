Lucro ‘copia e cola’? Grupo Empiricus lança robô que replica trades de analista que fez 1.504% em dois anos

Com a ferramenta, os investidores podem buscar lucros similares ao do trader de sucesso Filipe Fradinho; saiba mais

Getty Images Inteligência artificial, investimentos, day trade



Já imaginou começar a investir no mercado de day trade com auxílio de uma ferramenta que faz tudo por você? E o melhor: copiando os trades de um analista que já entregou 1.504% aos seus seguidores em um período de dois anos. Pois saiba que isso é possível. A principal casa de análise financeira independente do Brasil, a Empiricus Research, decidiu lançar junto ao seu analista técnico Filipe Fradinho e a plataforma Nelogica o Copy Trade.

Trata-se de uma ferramenta que copia e executa as operações indicadas pelo trader na sala ao vivo. Consequentemente, os resultados alcançados pelo trader também poderão ser obtidos pelo investidor. E não estamos falando de qualquer trader, mas sim do analista técnico que já conseguiu entregar 1504% de lucro aos seus seguidores em um período de 21 meses. Seu índice de acerto é tão alto que ganhou um apelido simbólico no mercado: FradGain.

Na prática, os investidores que seguiram as operações feitas por Fradinho conseguiram multiplicar em até 16x o dinheiro investido durante o período. Ou seja, quem aplicou R$ 1.000 mil conseguiu obter facilmente R$ 16 mil em um período de menos de dois anos. E, quem aplicou mais obviamente conseguiu dobrar o valor final. Claro, retornos passados não são garantia de retornos futuros, porém a performance do trade mostra que altos ganhos já foram conseguidos antes.

Saiba como funciona o robô que copia e cola os trades de Filipe Fradinho e veja como você pode acessá-lo

A ferramenta exclusiva utilizada no Copy Trade copia todos os movimentos feitos pelo especialista durante suas operações. Quando o trade apertar “comprar”, o investidor vai comprar também. Quando ele apertar “vender”, o investidor vai vender também. O objetivo é possibilitar que qualquer brasileiro interessado em buscar lucros pelo mercado de day trade possa começar a operar sem precisar fazer nada além de dar um clique na tela do seu celular ou computador.

A ferramenta exclusiva usada na mentoria permite que o investidor:

Mantenha sua rotina normal;

Não precise entrar em salas ao vivo para operar diariamente;

E, principalmente, se livre da pressão psicológica na hora de operar.

Além disso, também é possível que o investidor escolha a quantia que deseja investir em cada operação. Ou seja, é possível investir desde altas a pequenas quantias, isso fica a critério do investidor. Vale lembrar que, no mercado de day trade, risco e retorno andam lado a lado. Por isso, é aconselhado que o investidor aplique um dinheiro que não irá precisar no final do mês.

Para Filipe Fradinho, é possível buscar altos ganhos no segmento de day trade quando você opera com o olhar de quem entende o mercado. E sua nova meta agora é buscar lucros ainda maiores. Caso você tenha ficado interessado em acessar a ferramenta, eu tenho uma boa notícia para te dar. No dia 27 de fevereiro, a casa de análise irá liberar o acesso ao Copy Trade para que todos os interessados possam acessar a ferramenta exclusiva que copia o que Filipe Fradinho faz em suas operações. Além de usar a ferramenta, o investidor também poderá:

Acessar a sala de trade para acompanhar Filipe Fradinho operando ao vivo caso queira aprender mais;

Obter uma qualificação básica sobre day trade; e

Aprender como operar a ferramenta.

Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo. Assim que realizar o cadastro, você receberá um e-mail com todas as informações sobre o lançamento. Não se preocupe, pois você não vai gastar um real sequer durante o processo de inscrição, mas pode ter muito a ganhar com a ferramenta exclusiva usada durante a mentoria. Aproveite!

