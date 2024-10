Lula critica taxa de juros e defende proteção a pequenos empresários durante sabatina de Galípolo

Além disso, presidente orientou seus ministros a não lançarem novos programas, pedindo que se concentrem nas iniciativas já anunciadas

Por fim, Lula expressou seu desejo de deixar a presidência com um Brasil em crescimento e respeitado internacionalmente



Durante a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para assumir a presidência do Banco Central, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas à taxa de juros vigente no Brasil. Lula avaliou que a situação econômica do país é “razoável” e previu que a taxa de juros deve “ceder” em breve, uma vez que a inflação está sob controle e indicadores como a massa salarial e o emprego estão em ascensão. O presidente ressaltou a importância de proteger pequenos e médios empresários, mencionando que existem legislações específicas para esse fim. Ele acredita que essas medidas são fundamentais para o fortalecimento da economia nacional e para garantir um ambiente mais favorável aos negócios.

Além disso, Lula orientou seus ministros a não lançarem novos programas, pedindo que se concentrem nas iniciativas já anunciadas. Segundo ele, este é o momento de colher os resultados das ações implementadas até agora. Por fim, Lula expressou seu desejo de deixar a presidência com um Brasil em crescimento e respeitado internacionalmente.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA