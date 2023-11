Lula diz a empresários que garantirá estabilidade fiscal

Declaração ocorre dias após presidente da República afirmar que ‘dificilmente’ governo cumpriria meta de déficit zero

Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a abertura do 6º Brasil Investment Forum



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a empresários, nesta terça-feira, 7, que o seu governo vai garantir estabilidade política, social, jurídica e fiscal para investimentos no Brasil. “Vamos garantir estabilidade política, estabilidade social, estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocarem a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais”, disse Lula na abertura do “6º Brasil Investment Forum”, realizado pela ApexBrasil no Palácio do Itamaraty. A declaração ocorre após o petista contrariar o ministério da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que dificilmente o governo vai conseguir zerar o déficit fiscal em 2024. O chefe do Planalto demonstrou interesse em aumentar para US$ 1 trilhão anual em comércio exterior – em 2022, o valor ficou em aproximadamente US$600 bilhões.

“Que a gente possa chegar, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece meta de chegar a 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso?”, questionou o mandatário do país. No mesmo evento, como mostrou a Jovem Pan, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a aprovação da reforma tributária e disse que o texto não pode ser debatido de maneira partidária. “É uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos. Não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha questão contra uma reforma tributária”, frisou Haddad. O texto-base da proposta foi aprovada por 20 votos a 6 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.