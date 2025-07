Lula diz que presidente da Petrobras parece ‘frágil’ e com ‘cara de bobinha’, mas ‘tem veneno’

De maneira pouco ortodoxa, atual mandatário da República defendeu gestão de Magda Chambriand, substituta de Jean Paul Prates na estatal

Ricardo Stuckert/PR Lula abraça Magda Chambriand durante durante cerimônia da Petrobras em Duque de Caxias



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou nesta sexta-feira (4), de um modo pouco ortodoxo, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante cerimônia em Duque de Caxias (RJ), onde foram anunciados investimentos da estatal nos setores de refino e petroquímica. Segundo Lula, Magda tem demonstrado competência à frente da empresa, apesar de, à primeira vista, passar uma impressão diferente.

“Quem olha pra Magda assim, à primeira vista, essa mulher frágil, que anda devagar, que fala manso, tem cara de bobinha — às vezes eu tenho até dificuldade de entender —, pensa que ela não tem condições de dirigir uma empresa da magnitude da Petrobras”, afirmou. “E a surpresa é que a companheira Magda é extraordinariamente competente, não para dirigir uma Petrobras, mas para dirigir duas”, completou o presidente. Em tom descontraído, Lula disse ainda que a dirigente “tem veneno” e que quem a subestima “está ferrado”.

Magda Chambriard foi nomeada presidente da Petrobras em maio, após a saída de Jean Paul Prates. Ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ela é engenheira civil e tem longa trajetória no setor energético.

Durante o evento, Lula também cobrou que os órgãos de fiscalização acompanhem os preços praticados por postos de combustíveis para garantir que as reduções feitas pela Petrobras cheguem ao consumidor. Segundo ele, há casos de sobrepreço tanto na gasolina quanto no gás de cozinha. “É preciso que esses órgãos que têm a função de fiscalizar não permitam que nenhum posto de gasolina nesse país venda gasolina mais cara do que o valor justo”, disse. “Tem gente ganhando mais do que devia na venda do gás de cozinha”, completou o presidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA